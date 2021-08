Milan-Cagliari, primo gol di Sandro Tonali con la maglia rossonera

Ci è voluta poco più di una stagione, ma al dodicesimo minuto di Milan-Cagliari è arrivato finalmente il primo gol di Sandro Tonali con la maglia rossonera. Il giovane centrocampista ha sbloccato il match con una punizione da posizione defilata che non ha lasciato scampo a Radunovic: il calcio dell'ex Brescia è stato preciso e tagliato.

First game with the fans at San Siro, first goal in Rossonero 😍

What a night for Tonali



Prima partita con i tifosi a San Siro e primo gol in rossonero 😍

Che serata per Sandro #MilanCagliari #SempreMilan pic.twitter.com/RnrHotNXs3