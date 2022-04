Milan, Calabria è a quota 178 presenze totali con il Milan: 7 le sue reti

MilanNews.it

Davide Calabria, vice capitano del Milan dopo Alessio Romagnoli, è cresciuto nel vivaio rossonero approdando in prima squadra a partire dalla stagione 2014/2015, quando ha debuttato il 30 maggio 2015 nel match contro l’Atalanta vinto dall’allora squadra allenata da Filippo Inzaghi per 1-3. Da lì in avanti, Calabria ha collezionato 178 presenze totali mettendo a segno anche 7 gol.