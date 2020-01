Milan, Calabria, Musacchio e Calhanoglu out contro la Spal: da valutare le loro condizioni in vista dell’Udinese

Per il match di questa sera di Coppa Italia contro la Spal, Stefano Pioli non ha convocato Calabria, Musacchio e Calhanoglu, i quali sono tutti alle prese con alcuni problemi fisici: distorsione alla caviglia per il terzino, contusione alla caviglia per il centrale argentino e problema al polpaccio per il turco. La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina spiega che le loro condizioni andranno valutate in vista del prossimo impegno di campionato contro l'Udinese in programma domenica alle 12.30 a San Siro.