Milan, Calhanoglu migliora il proprio score personale

Primato personale, da quando gioca nel Milan. Questo è lo score di Hakan Çalhanoğlu nelle prime 8 giornate di campionato. Due reti importanti contro Brescia e Lecce, 1 assist sempre contro il Lecce. Nelle due precedenti stagioni rossonere, il numero 10 del Milan non aveva mai raggiunto questi numeri a livello statistico e tecnico. Dopo 8 giornate nel 2017-18 e nel 2018-19, il nazionale turco era ancora a quota zero sia in termini di gol segnati che di assist decisivi serviti per le azioni-gol del Milan.



Un gol e un assist nella stessa partita, lampi di vero Çalhanoğlu. Come, nella sua prima stagione rossonera, si erano visti solo a Vienna in Europa League nel settembre 2017 (Austria Vienna-Milan 1-5, un gol e due assist) e a San Siro contro la Fiorentina: maggio 2018, anche in questo caso risultato finale 5-1 a favore dei rossoneri e anche in questo caso un gol e un assist.



Nei primi due campionati, quanto a gol segnati Çalhanoğlu si era sbloccato piuttosto tardi, solo ad ottobre nel 2017 in Chievo-Milan 1-4 nel primo campionato e solo a febbraio nel 2019 in Atalanta-Milan 1-3 nel secondo campionato. Dopo tanti gol segnati contro Stefano Pioli (playoff Champions League agosto 2015 Bayer Leverkusen-Lazio 3-0, a Firenze e a San Siro nelle partite contro la Fiorentina), Hakan ha messo a segno 1 gol e 1 assist questa volta a favore del suo nuovo allenatore.



E visto che, storicamente, con Pioli su una delle due panchine, Çalhanoğlu ha sempre arricchito le sue partite con prodezze personali, l'augurio è che con Pioli sempre in panchina l'effetto si propaghi. Non è questione però di fluidi o di alchimie, ma di fiducia e di compiti. Quelli affidati dal tecnico rossonero a Çalha contro il Lecce sono evidentemente nelle corde del giocatore rossonero.