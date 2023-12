Milan, Camarda in gruppo con la prima squadra a Milanello

Dopo la convocazione e l'esordio in prima squadra con il Milan nella gara di campionato contro la Fiorentina, scrivendo anche il record di esordiente più giovane della storia del campionato, Francesco Camarda sta trovando anche continuità in campo. Il classe 2008 (15 anni) è stato convocato ancora da mister Stefano Pioli per la sfida casalinga contro il Frosinone, vinta 4-1 dal Milan, trovando anche in questa occasione poco meno di 10 minuti di gioco, subentrando al posto di Luka Jovic, autore di un gol e un assist.

Il baby talento si è allenato anche oggi con la prima squadra di Stefano Pioli. L'obiettivo sarà quello di farlo crescere fin da subito con i giocatori di esperienza.