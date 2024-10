Milan, capitolo indisponibili: Pulisic recuperato per Monza, Gabbia no

vedi letture

Sabato sera a Monza Paulo Fonseca tornerà ad avere a disposizione la squadra al completo, quantomeno la formazione titolare, se non vogliamo prendere in considerazione i lungo degenti Bennacer e Florenzi. Dopo essere partito dalla panchina martedì sera contro il Napoli, all'U-Power Stadium Christian Pulisic tornerà in campo dal primo minuto avendo. Lo statunitense sembrerebbe aver superato i problemi intestinali che gli avevano dato noie nelle scorse ore, come confermato anche dal fatto che ieri si è allenato regolarmente con il gruppo.

Discorso inverso va invece fatto per Matteo Gabbia. Stando infatti a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il difensore del Milan è ancora alle prese con problemi muscolari, motivo per il quale la sua assenza contro il Monza sarà pressoché scontata. Al suo posto pronto Tomori.