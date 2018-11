Milan, cinque giocatori al bivio: solo Abate e Zapata hanno chance di rinnovo

In uno studio effettuato nel pomeriggio di Sky Sport 24, l'emittente televisiva ha analizzato la situazione contrattuale dei giocatori in scadenza 30 giugno 2019. Dato per scontato il riscatto di Higuaín dalla Juventus ed ancora incerto il futuro di Bakayoko col Chelsea, sono cinque gli atleti rossoneri prossimi alla deadline del contratto: Ignazio Abate, Andrea Bertolacci, José Mauri, Riccardo Montolivo, Cristian Zapata.

Tra questi, rivela Sky Sport, solo Abate e Zapata sono vicini ad un, eventuale, rinnovo, mentre per gli altri il destino sembra lontano da Milanello.