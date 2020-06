Entro martedì il Milan chiuderà il bilancio per l'annata 2019-20. Il "rosso" sarà fra i 90 e 100 milioni, dunque in risalita rispetto al -146 dell’ultimo esercizio. Come riporta Tuttosport, l'emergenza Covid-19 ha inciso, ovviamente, sul passivo: fra incassi mancati allo stadio e ulteriori ricavi, ha tolto al club circa 20 milioni di utili che avrebbero certamente migliorato la situazione.