Milan Club Monti Lepini, ecco l’omaggio ai piccoli pazienti dell’ospedale Goretti di Latina

A una grande passione per il calcio si unisce il desiderio di donare un sorriso. I tesserati del Milan Club Monti Lepini si sono contraddistinti per una lodevole iniziativa di solidarietà. Attraverso una lotteria sono stati raccolti dei fondi per acquistare delle uova di Pasqua che sono state donate in mattinata ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell'ospedale 'Goretti' di Latina. Una delegazione del club, capitanata dal presidente Virgilio Monti, i vice Giovanni Libertini e Michele Di Girolamo, e il responsabile marketing Andrea Martellacci, ha colto l'occasione anche per omaggiare il personale sanitario, particolarmente sotto pressione negli ultimi mesi. Vista la partecipazione e il successo dell'iniziativa i supporters rossoneri hanno deciso di dare continuità a questo tipo di progetti all'insegna della condivisione.