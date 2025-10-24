Milan-Como a Perth, via libera della Federcalcio australiana: "Un evento storico per il calcio mondiale"

vedi letture

La Federazione australiana ha espresso il proprio parere favorevole alla disputa della gara valida per la 24esima giornata di Serie A Enilive tra Milan e Como a Perth, in Australia, definendola un evento storico che richiede però "massima cautela e responsabilità".

In una lettera indirizzata alla vice Premier e ministra dello Sport del governo dell'Australia Occidentale, Rita Saffioti, il presidente della Federcalcio Anter Isaac ha sottolineato come questa partita potrebbe arrivare a rappresentare anche un precedente importante nella storia del calcio Mondiale. Di seguito si riporta il documento ufficiale tradotto:

"Gentile Ministro Saffioti,

La ringraziamo per la sua ulteriore corrispondenza datata 23 ottobre 2025 e per la sua costante leadership e impegno personale nel sostenere il calcio in Australia Occidentale.

Football Australia desidera ancora una volta riconoscere e ringraziare sinceramente il Governo dell’Australia Occidentale per i continui investimenti nel calcio a ogni livello – dalle strutture di base e i programmi regionali agli eventi professionistici e internazionali.

Il suo sostegno personale, così come quello del suo Governo, è stato determinante nel rafforzare le fondamenta del nostro sport e nel creare opportunità che vanno ben oltre il campo da gioco.

Prendiamo inoltre atto delle informazioni dettagliate che ci ha cortesemente fornito in merito alla proposta di partita AC Milan vs Como 1907 (Serie A), tra cui:

L’impegno a destinare una parte dei ricavi dello stadio a iniziative congiunte con Football Australia e Football West, con un contributo economico minimo garantito.

Le attività confermate di coinvolgimento dei tifosi e del calcio di base, organizzate in collaborazione con Football West, il promotore e lo staff di sviluppo della Serie A.

La conferma che la partita proposta non entra in conflitto con gli impegni dell’A-League o delle Nazionali.

Ministro, Football Australia ha sempre valorizzato il forte e costruttivo partenariato con il Governo dell’Australia Occidentale e con Football West.

Grazie a queste collaborazioni siamo riusciti a incrementare la partecipazione, organizzare eventi di rilievo e lasciare un’eredità duratura nelle comunità locali di tutto lo Stato.

In questo caso specifico, poiché si tratta della prima volta nella storia che una partita di campionato nazionale viene giocata al di fuori della propria giurisdizione, è essenziale procedere con cautela e responsabilità.

Dobbiamo considerare i precedenti che si creano, non solo per il calcio australiano ma per il calcio mondiale. Questo approccio è pienamente in linea con le aspettative della FIFA, della Confederazione Calcistica Asiatica (AFC) e con le nostre stesse responsabilità di governance.

Pur riconoscendo che l’evento presenta vantaggi significativi – economici per l’Australia Occidentale e commerciali per i promotori, la Serie A e i club partecipanti – la nostra responsabilità condivisa deve essere quella di garantire che anche la comunità calcistica locale ne tragga un beneficio chiaro e diretto.

Purtroppo, in esempi internazionali precedenti, ciò non è sempre accaduto, ed è proprio questo il rischio che FIFA e AFC vogliono evitare.

A tal proposito, accogliamo con favore gli impegni illustrati nella sua lettera, che includono il coinvolgimento della comunità e il reinvestimento concreto nel calcio di base.

Sebbene il contributo economico rappresenti una quota relativamente modesta rispetto alla portata complessiva dell’evento, la sua importanza risiede nel creare un precedente positivo: gli eventi calcistici internazionali di alto profilo devono lasciare un impatto reale e misurabile sul calcio locale.

Ancora più importante è la conferma delle opportunità di interazione diretta tra i club ospiti e la nostra comunità calcistica, specialmente tramite Football West, con cliniche di allenamento, attività giovanili e programmi culturali.

Accogliamo inoltre con piacere la possibilità di proseguire le discussioni con il suo ufficio riguardo al contributo finanziario offerto per sostenere questo evento.

Apprezziamo profondamente l’impegno del suo Governo a destinare una parte dei ricavi dello stadio a iniziative calcistiche congiunte, e riteniamo utile esplorare ulteriori modalità per rafforzare tale contributo man mano che la pianificazione procede – così da assicurare che il reinvestimento nel calcio australiano rifletta la scala e l’importanza di questo evento unico al mondo.

Sulla base di ciò, Football Australia integrerà le informazioni fornite nella nostra corrispondenza ufficiale all’AFC – che sarà inviata oggi insieme al nostro parere favorevole – e le condividerà anche con la FIFA.

Come saprà, l’autorizzazione dell’AFC è un passaggio necessario, e continueremo a collaborare strettamente con loro per garantire che tutti i requisiti siano soddisfatti prima dell’approvazione finale.

La ringraziamo nuovamente per la sua generosità, trasparenza e costante collaborazione.

Football Australia attende con entusiasmo di lavorare al suo fianco per assicurare la riuscita di questo evento storico.

Cordiali saluti,

Anter Isaac".