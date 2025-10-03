Milan-Como in Australia a rischio? Il commissario UE: "Le competizioni europee dovrebbero svolgersi in Europa"

Il commissario dell’Unione Europea per l’equità intergenerazionale, gioventù, cultura e sport Glenn Micallef, ha espresso un parere negativo sul progetto di Lega Serie A e La Liga di disputare partite di campionato all'estero, citando specificamente l'ipotesi di Milan-Como a Perth e Villarreal-Barcellona a Miami. Queste le sue dichiarazioni a The Athletic:

"La mia posizione è chiara: le competizioni europee dovrebbero svolgersi in Europa. Giocare partite di campionato fuori dall’Europa è un tradimento delle comunità locali e dei tifosi ai quali questi club devono gran parte dei loro successi. Per i nostri cittadini non si tratta solo di una competizione, ma di comunità, amicizia, famiglia. Portare queste competizioni fuori dall’Europa è un sintomo di problemi molto più ampi legati alla sostenibilità nel calcio. Un calendario di partite sovraccarico, con nuove competizioni che competono anche con i campionati nazionali, significa che i ricavi nell’ecosistema devono essere spinti ancora più al limite. Le professioni non regolamentate nello sport hanno molti effetti inflazionistici. Il pricing dinamico è un altro caso in cui i tifosi sono penalizzati. Dovrebbe esserci una discussione onesta sulle cause più ampie di questi problemi, invece di guardare a portare le partite nazionali fuori dall’Europa".