Milan-Como in Australia, Condò: "Tutti vanno a caccia di nuovi mercati"

Dopo la nota della UEFA (clicca qui) sull'ok per far giocare Milan-Como in Australia, Paolo Condò ne ha parlato in diretta a Sky Sport 24. Queste le sue dichiarazioni:

“La mia opinione è che vanno tutti a caccia di nuovi mercati. Noi sappiamo che Milan-Como deve essere disputata fuori da San Siro perché ci sarà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Quindi nasce da una necessità. L’idea di non giocarla, che ne so, a Brescia ma di giocarla a Perth naturalmente va nella direzione dove oramai c’è concorrenza tra leghe nel tentativo di accaparrarsi mercati alternativi per la ricerca di denaro da parte dell’intero mondo del calcio; in questo caso da parte delle Leghe. È un po’ mors tua vita mea, infatti anche la Spagna immediatamente si è inventata la partita da giocare all’estero. L’NBA molto di frequente va a giocare partite due partite in Messico, o in Giappone o a Londra. Sono tutte mosse per andare a caccia di nuovi mercati, che non avendo in programma di sviluppare il loro movimento calcio l’idea di andare a raccogliere quelli che poi diventano merchandising e abbonamenti televisivi, questa in sostanza è la cosa che si va a cercare, allora è normale e non sono per nulla scandalizzato da un’idea del genere. Poi è chiaro, non è che Milan e Como vanno a giocare proprio dietro l’angolo. Si sobbarcano una trasferta notevole, ci vogliono circa 20 ore per arrivare a Perth”.