Milan-Como in Australia? La Gazzetta: "I rossoneri dicono di sì"

Nella giornata di ieri è circolata una notizia che con il passare delle ore ha trovato sempre più conferme e che oggi viene riportata anche sulla Gazzetta dello Sport. Secondo l'indiscrezione proveniente dall'Australia, la Lega di Serie A sarebbe pronta a far giocare una partita del prossimo campionato all'estero e in particolare proprio nel continente oceanico, nello specifico nella città di Perth. Una scelta che sarebbe in linea con la politica di internazionalizzazione del brand del presidente di Lega Simonelli.

La partita in questione sarebbe Milan-Como, prevista per la 24esima giornata di Serie A Enilive nel weekend del 7-8 febbraio. La possibilità sorge come conseguenza del fatto che in quei giorni a San Siro è prevista la Cerimonia d'Apertura dei Giochi Olimpici Invernali. La Gazzetta dello Sport oggi sottolinea: "Milan-Como in Australia? Lega e rossoneri dicono di sì". L'ad Furlani avrebbe già dato il suo parere positivo, si aspetta anche quello del Como che non dovrebbe avere nulla in contrario. Alle autorità australiane va data una risposta entro il 30 settembre.