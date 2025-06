MN - Pagotto: "Maignan vale 50 milioni, l'offerta del Chelsea era irrisoria"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, l'ex rossonero Angelo Pagotto ci dice la sua sul momento attuale dei rossoneri, dal ritorno di Massimiliano Allegri al caso Maignan.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

È stato venduto Reijnders, andrà via Theo mentre Maignan è in una sorta di limbo

"La cifra che hanno offerto era irrisoria, non è possibile svenderlo. Maignan vale 50 milioni".