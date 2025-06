Un altro portiere scuola Milan che si fa valere nel mondo: Desplanches al top all'esordio all'Europeo U21

Sebastiano Desplanches, in questa stagione, poteva finalmente cambiare il proprio destino. Perché era il numero uno del Palermo, dopo essere stato il dodicesimo nella stagione precedente. Nel 2023 era stato il miglior portiere del Mondiale Under 20, arrivando al secondo posto dietro l'Uruguay da titolare. Per questo i rosanero sembravano essere convinti della scelta fra i pali, almeno fino alla fine del 2024, quando non era ancora mai stato messo in disparte. Poi, però, l'arrivo di Emil Audero gli ha tolto i gradi da titolare, con una sola presenza nel 2025.

Alla fine arriva l'Europeo Under 21. Con Desplanches che si trova davanti Munteanu - 23 gol con il Cluj in questa stagione, uno degli spauracchi offensivi della competizione - su calcio di rigore, parandolo senza grossi problemi. Anzi, con una discreta sicurezza, forse a spazzare via quanto è capitato negli ultimi mesi. "Sono contento di aver parato il rigore - ha detto il portiere - è stato un match sofferto e sono 3 punti importantissimi. Mi fa piacere di aver iniziato bene, ma pensiamo già alla prossima con la Slovacchia".

Difficile capire quale sarà il suo futuro. Perché è evidente che a Palermo non potrà più continuare dopo gli ultimi sei mesi. Più probabile una (ulteriore) cessione in prestito.