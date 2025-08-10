Milan, Comotto Sr su Christian: "Sta facendo un percorso, ora spero se la possa giocare in B"

La scorsa settimana il Milan ha ufficializzato il prestito allo Spezia di Christian Comotto. Gianluca Comotto, suo padre, ha parlato del figlio a Radio FirenzeViola: "Sta facendo un percorso, è all'inizio, e sono orgoglioso di lui visto che, nonostante al Milan avesse comunque considerazione.

Vuole giocarsela con i grandi ed ha avuto coraggio; spero che questo venga poi premiato. Spezia è una bella piazza e spero se la possa giocare in B, un campionato sempre difficile ma sicuramente formativo".