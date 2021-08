Milan, con Florenzi aumenta l'esperienza in vista della Champions

Il Milan è pronto a mettere a segno il colpo Florenzi. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, con l'acquisto del 30enne esterno, i rossoneri vogliono incrementare il carico di esperienza, quella che servirà per fare bene anche in Europa. Nel gruppo di Pioli, infatti, sono pochissimi gli elementi che hanno già esperienza di Champions League e anche in questa chiave Florenzi può essere una carta in più.