Milan, Conceiçao è carico dopo il mercato: ora la squadra ha tutto per dare una svolta alla stagione

Ieri non ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida valida per i quarti di Coppa Italia contro la Roma in programma stasera alle 21 a San Siro, ma a chi gli sta vicino a Sergio Conceiçao ha ammesso di essere molto carico dopo il mercato invernale. Lo scrive questa mattina il Corriere della Sera che spiega che il portoghese è convinto che ora la squadra rossonera abbia tutto, a partire dalla giusta fame, per dare finalmente la tanto attesa svolta alla stagione.

Di seguito tutti gli acquisti e le cessioni ufficiali del club rossonero durante il mercato invernale:

ACQUISTI

João Félix (A) (Chelsea) PRE

Warren Bondo (C) (Monza) DEF

Riccardo Sottil (A) (Fiorentina) PRE

Santiago Gimenez (A) (Feyenoord Rotterdam) DEF

Kyle Walker (D) (Manchester City) PRE

Marco Pellegrino (D) (Independiente) FP

CESSIONI

Kevin Zeroli (C) (Monza) PRE

Ismaël Bennacer (C) (Olympique de Marseille) PRE

Noah Okafor (A) (Napoli) PRE

Hugo Cuenca (C) (Genoa) DEF

Davide Calabria (D) (Bologna) PRE

Álvaro Morata (A) (Galatasaray) PRE

Samuele Longo (A) (Antequera) DEF

Antonio Gala (C) (Foggia) DEF

Fodé Ballo-Touré (D) (Le Havre) SVI

Marco Pellegrino (D) (Huracán) PRE

Luka Romero (C) (Cruz Azul) DEF

(PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato