Milan, contro il Verona l'esordio del third kit per la stagione 2023/2024

Dopo aver raccolto, come sempre in questi casi, pareri e recensioni discordanti, il third kit del Milan per la stagione 2023/2024 farà il suo esordio a San Siro e in stagione in occasione della quinta giornata di campionato che i rossoneri giocheranno contro il Verona sabato alle ore 15. La divisa dalle tonalità rosa, viola e verde acqua è stata progettata come simbolo e gesto di inclusione.