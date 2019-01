Milan, contro la Juve due cambi rispetto alla Coppa Italia: Donnarumma per Reina e Calabria per Abate

Non sembra avere grossi dubbi di formazione Rino Gattuso in vista della Supercoppa di mercoledì: contro la Juventus, il tecnico milanista dovrebbe infatti confermare la squadra titolare che si è vista in Coppa Italia contro la Sampdoria con due cambi, cioè Gigio Donnarumma per Reina e Calabria per Abate. A riferirlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.