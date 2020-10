Milan, contro la Roma si cercherà la quinta vittoria di fila: non succede dal 2014

Guardando a dati e statistiche prima della gara tra Milan e Roma, figura un dato interessante. I rossoneri arriveranno contro i giallorossi con 4 vittorie di fila e cercheranno di strappare la quinta che non arriva da ben 6 anni. L'ultima volta fu con Seedorf nell'aprile 2014. Il record però in assoluto è quello di 10 vittorie di fila nel 1951 sotto la guida dell'ungherese Czeizler. Sempre in quella stagione, il Milan vinse le prime sei partite di campionato.