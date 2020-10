Milan, Corriere della Sera: "Ibra vuole la sua vendetta, Pioli lo carica"

"L’ho ritrovato come l’avevo lasciato, non so quanti minuti possa avere, ma è pronto". Lo ha dichiarato Stefano Pioli parlando di Ibrahimovic, il quale guiderà la squadra nel big match con l’Inter. Come riporta il Corriere della Sera, a chi gli sta vicino, Zlatan ha confidato che il derby di febbraio ancora non gli è andato giù. Lo svedese ha fatto di tutto per esserci stasera, allenandosi senza sosta, e adesso vuole vincere.