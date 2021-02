Milan, Corriere dello Sport: "Odissea nello Spezia"

"Odissea nello Spezia". È il titolo che il Corriere dello Sport dedica al Milan dopo la disfatta del "Picco". La squadra di Italiano è uno show - scrive il quotidiano romano - i rossoneri non centrano mai la porta. In gol Maggiore e Bastoni, all’ultimo secondo traversa di Acampora. La Ibra-band si ferma ancora: prima sconfitta in trasferta, ma terza del 2021 in campionato (più il ko di Coppa Italia). E oggi l’Inter può scavalcarla in testa.