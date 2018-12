Milan, Cutrone è il secondo miglior marcatore U21 della storia dei gironi di Europa League

Patrick Cutrone è stato il trascinatore del Milan in Europa League. Il giovane attaccante rossonero ha trovato quattro reti in questa edizione della competizione. Tra i giocatori più giovani di 21 anni alla fine dei gironi, il numero 63 del Milan è secondo soltanto a Luka Jovic, a quota cinque, per reti realizzati da quando il trofeo non si chiama più Coppa Uefa.