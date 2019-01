Milan, Cutrone unica certezza: è "l’ammazza 9"

Il Milan continua ad appoggiarsi sulle spalle di Cutrone. Il giovane bomber, come riporta La Gazzetta dello Sport, continua a uscire indenne dalle bufere che, periodicamente, investono il reparto avanzato milanista. Lui, col suo 63, ha "ammazzato" tutti i 9 passati da Milanello. È Patrick l’unica certezza, capocannoniere della squadra la scorsa stagione e anche in quella attuale. E adesso come saranno rimodulate le gerarchie dopo l’acquisto di Piatek? Il polacco arriva come sostituto di Higuain, ma è poco più vecchio di Cutrone e il suo grande exploit più limitato nel tempo. Gattuso dovrà essere abile a gestire due ragazzi di ottime prospettive.