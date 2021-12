Milan, decisiva l'ultima giornata del girone di Champions per il passaggio del turno: non è la prima volta

Come mostrato attraverso ad una grafica da Milan Tv, non è la prima volta che l'ultima giornata del girone di Champions League è decisiva per il passaggio del turno dei rossoneri. Sono tre i precedenti:

- 7 dicembre 1994, il Milan vince contro il Casino Salisburgo 1-0 e supera i gironi

- 3 novembre 1999, il Milan perde contro il Galatasaray 3-2 e viene eliminato

- 6 dicembre 2005, il Milan vince contro lo Schalke 3-2 e supera i gironi