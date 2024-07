Milan, domani la prima amichevole estiva a Vienna: il programma dei rossoneri

vedi letture

Domani pomeriggio alle 17.30 è in programma la prima amichevole estiva del nuovo Milan di Paulo Fonseca che sarà impegnato a Vienna contro il Rapid. Il programma del gruppo rossonero per questa trasferta prevede la partenza da Milano Malpensa sabato mattina alle 11, mentre il rientro in Italia avverrà subito dopo la partita che si giocherà all'Allianz Stadion (l'arrivo a Malpensa è previsto alle 23). Come appreso da MilanNews.it, con il rientro in nottata, Fonseca ha concesso la domenica di riposo alla squadra che si ritroverà per la nuova settimana lunedì a Milanello. Poi in settimana la partenza per gli Stati Uniti.

DOVE VEDERE RAPID VIENNA-MILAN

Data: sabato 20 luglio 2024

Ore: 17.30

Stadio: Allianz Stadion, Vienna

TV: DAZN

Web: MilanNews.it