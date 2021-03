Prosegue l'emergenza infortuni in casa rossonera. E in vista del match di domenica sul campo del Verona, Stefano Pioli non recupererà nessun big: ancora assenti, quindi, Ibrahimovic, Manduzkic, Calhanoglu e Bennacer. Lo riferisce il Corriere della Sera che spiega che in attacco come centravanti ci sarà ancora Leao.