Milan, domenica di lavoro e recupero verso il Liverpool: le foto dell'allenamento odierno

Come riportato da acmilan.com, i rossoneri, dopo la vittoria contro la Salernitana e in vista del match contro il Liverpool, hanno svolto a Milanello un lavoro di scarico defaticante per gli undici partenti di ieri, mentre erano in campo gli altri componenti della rosa che hanno iniziato con una serie di esercizi atletici focalizzati sulla rapidità. L'allenamento è proseguito con il gruppo impegnato sul possesso palla e poi, per chiudere, nella partitella su campo ridotto.

Il club ha poi pubblicato sui social alcune immagini dalla sessione odierna: