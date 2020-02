Milan, dopo 7 anni la prima squadra che effettua 11 tiri in porta contro la Juventus

Autore di un'ottima prestazione nella semifinale di Coppa Italia, il Milan ha raccolto solo un pareggio nella gara contro la Juventus. A certificare l'ottima partita dei rossoneri, tuttavia, arrivano i dati ed uno in particolare che sottolinea come la squadra di Pioli abbia messo in seria difficoltà la squadra bianconera. I rossoneri, infatti, dal 2013 sono la prima squadra capace di effettuare 11 tiri verso la porta della Juventus.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> Before last night's game against <a href="https://twitter.com/hashtag/ACMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ACMilan</a>, the last time Juventus conceded at least 11 shots on target in a competitive game was back in August 2013 against Lazio in Serie A.<br><br><br><br>[Via <a href="https://twitter.com/OptaPaolo?ref_src=twsrc%5Etfw">@OptaPaolo</a>] <a href="https://t.co/IEYwxgWuT1">pic.twitter.com/IEYwxgWuT1</a></p>— MilanData (@acmilandata) <a href="https://twitter.com/acmilandata/status/1228279196960673792?ref_src=twsrc%5Etfw">February 14, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>