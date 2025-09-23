Milan, due anni fa l'esordio in prima squadra di Davide Bartesaghi

di Enrico Ferrazzi

Esattamente due anni fa, il 23 settembre 2023, Davide Bartesaghi, prodotto del settore giovanile del Milan, ha fatto il suo esordio assoluto in prima squadra in un match di campionato contro il Verona a San Siro (1-0 per il Diavolo il risultato finale, decisiva una rete di Leao): il terzino sinistro classe 2005 entrò in campo al 75' al posto di Alessandro Florenzi

Questo il tabellino della partita

MILAN-HELLAS VERONA 1-0
Reti: 8' Leao

MILAN: Sportiello, Thiaw, Kjaer, Tomori, Musah, Krunic (65' Loftus-Cheek), Reijnders, Florenzi (75' Bartesaghi), Pulisic (80' Pobega), Giroud (65' Jovic), Leao (80' Okafor) (a disposizione: Mirante, Nava, Pellegrino, Adli, Romero, Chukwueze) - All.: Pioli

HELLAS VERONA: Montipò, Magnani, Hien, Dawidowicz, Faraoni (46' Bonazzoli), Folorunsho, Hongla, Duda (70' Saponara), Terracciano (89' Djuric), Lazovic (70' Cabal), Ngonge (80' Suslov) (a disposizione: Berardi, Perilli, Amione, Coppola, Charlys, Serdar, Cruz, Mboula) - All.: Baroni

Arbitro: Maresca
 