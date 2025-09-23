Milan, due anni fa l'esordio in prima squadra di Davide Bartesaghi
Esattamente due anni fa, il 23 settembre 2023, Davide Bartesaghi, prodotto del settore giovanile del Milan, ha fatto il suo esordio assoluto in prima squadra in un match di campionato contro il Verona a San Siro (1-0 per il Diavolo il risultato finale, decisiva una rete di Leao): il terzino sinistro classe 2005 entrò in campo al 75' al posto di Alessandro Florenzi.
Questo il tabellino della partita:
MILAN-HELLAS VERONA 1-0
Reti: 8' Leao
MILAN: Sportiello, Thiaw, Kjaer, Tomori, Musah, Krunic (65' Loftus-Cheek), Reijnders, Florenzi (75' Bartesaghi), Pulisic (80' Pobega), Giroud (65' Jovic), Leao (80' Okafor) (a disposizione: Mirante, Nava, Pellegrino, Adli, Romero, Chukwueze) - All.: Pioli
HELLAS VERONA: Montipò, Magnani, Hien, Dawidowicz, Faraoni (46' Bonazzoli), Folorunsho, Hongla, Duda (70' Saponara), Terracciano (89' Djuric), Lazovic (70' Cabal), Ngonge (80' Suslov) (a disposizione: Berardi, Perilli, Amione, Coppola, Charlys, Serdar, Cruz, Mboula) - All.: Baroni
Arbitro: Maresca
