Milan, due assenti certi contro la Juve e uno in dubbio: gli indisponibili

La prossima partita del Milan è in programma, ancora una volta come contro il Napoli, domenica alle 20.45. E sempre come contro i partenopei anche questa volta la formazione di Massimiliano Allegri si ritrova al cospetto di un big match: si gioca contro la Juventus che ha un solo punto di ritardo rispetto dal terzetto di testa che oltre rossoneri e azzurri vede presente anche la Roma.

Una gara che il Diavolo dovrà affrontare sicuramente senza almeno due giocatori. Uno è il lungodegente Ardon Jashari, che potrebbe tornare a ridosso o dopo la sosta Nazionali di novembre, l'altro è Pervis Estupinan, espulso contro il Napoli e dunque squalificato per la trasferta piemontese. In dubbio, a oggi, c'è però anche Fikayo Tomori che ha accusato un risentimento muscolare nel corso del secondo tempo contro la squadra di Conte e infatti è stato anche sostituito: oggi e nei prossimi giorni sono attese novità.

Due gli assenti certi anche per la Juventus: non ci saranno nè Milik nè Miretti, entrambi ancora ai box. Da valutare le condizioni di Gleison Bremer e Kephren Thuram, entrambi esclusi dalla lista dei convocati per la partita di questa sera contro il Villarreal in Champions League: il primo ha accusato un dolore al ginocchio, nella zona mediale, il secondo invece lamenta un problema al polpaccio.