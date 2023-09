Milan e Inter, primo derby da capolista dal 1962. CorSera: "Il mercato ha alzato il livello"

Milan e Inter non si sfidavano nel derby da prime in classifica dal lontano 1962. Quest'anno accadrà di nuovo, i numeri non mentono: 8 gol segnati l’Inter e 8 il Milan, per una media che sfiora i 3 a partita. Milano all’attacco: il rodato 3-5-2 di Inzaghi e il nuovo 4-3-3 di Pioli divergono per posizioni e giocate, ma si somigliano per intraprendenza e spinta offensiva, nella ricerca di un calcio più europeo e verticale.

Entrambi gli organici sono stati rafforzati dal mercato. Per il Milan, con Pulisic, Loftus-Cheek e Reijnders la formazione titolare è nuova per un terzo, senza contare Chukwueze, Musah, Okafor, Jovic. Mentre l’Inter ha mantenuto la stessa struttura, senza stravolgere, salutando Lukaku, Skriniar, Brozovic e Dzeko, incorporando 12 giocatori.

Ora la sosta, utili a perfezionare i margini di miglioramento. Partiamo dall’Inter, che almeno nella formazione titolare può contare sulla continuità, vantaggio non da poco. E infatti a oggi il vero dettaglio migliorabile riguarda l’affinità fra il portiere neo arrivato Sommer e la difesa: le ripartenze di Onana erano un’arma tattica, difficile che lo svizzero possa fare altrettanto, ma ci deve almeno provare. Il Milan invece ha margini più ampi, proprio perché ha cambiato molto anche negli undici di base. Se centrocampo e attacco hanno già guadagnato in rapidità e fantasia, è dietro che serve mettere a punto i meccanismi. A riportare il tutto è il Corriere della Sera.