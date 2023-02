Milan, è la quarta sconfitta consecutiva: mai così male dai tempi di Montella

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riportato dai dati Opta la sconfitta contro l'Inter di questa sera nel derby è la quarta consecutiva per i rossoneri in tutte le competizioni: dal derby di Riyad a quello di questa sera in campionato, passando per Lazio e Sassuolo. Si tratta della prima volta dai tempi di Vincenzo Montella che tra il gennaio e il febbraio 2017 aveva fatto registrare una striscia negativa analoga.