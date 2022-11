Milan e Puma, il video di lancio della collezione ispirata ai "Paninari"

Il Milan e Puma hanno presentato nella giornata di oggi una collezione streetwear che ha come obiettivo il celebrare e l'ispirarsi all'era dei "Paninari", gruppo di giovani milanesi degli anni '80 che avevano lanciato mode all'interno del lifestyle. Questo il video di lancio della collezione, pubblicato sui canali social ufficiali del club rossonero.

Explore the world of the Paninari now with PUMA x AC Milan #SempreMilan @pumafootball pic.twitter.com/VvIBbFh779