Milan, è un mercato che produce gol e minuti importanti

Il mercato rossonero trova importanza nei tanti e preziosi minuti che i nuovi arrivati questa estate stanno mettendo in mostra tra campionato e Champions League. Guida la classifica l'olandese Reijnders con 525 totalizzati, bene anche Loftus-Cheek e Pulisic con 477 e 475 minuti totali. Anche le seconde linee Chukwueze, Musah e Okafor stanno ingranando un minutaggio importante nelle gambe: ben 551 in totale per loro. Solo 38 minuti per il nuovo arrivato Jovic e 21 per Luka Romero. Il totale fa ben sperare Pioli e staff con 2087 minuti di gioco in sei partite di campionato e una di Champions.