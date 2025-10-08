Milan, ecco come sarà il calendario dal 13° al 22° turno
La Lega Serie A ha comunicato anticipi e posticipi delle gare del girone d'andata dal 13° al 22° turno.
IL CALENDARIO DEL MILAN
13a giornata
Sabato 29/11/2025 Milan-Lazio ore 20:45 DAZN/Sky
14a giornata
Lunedì 08/12/2025 Torino-Milan ore 20.45 DAZN/Sky
15a giornata
Domenica 14/12/2025 Milan-Sassuolo ore 12.30 DAZN
16a giornata
Giovedì 15/01/2026 Como-Milan ore 20.45 (da definire) DAZN
17a giornata
Domenica 28/12/2025 Milan-Verona ore 12.30 DAZN
18a giornata
Venerdì 02/01/2026 Cagliari-Milan ore 20.45 DAZN/Sky
19a giornata
Giovedì 08/01/2026 Milan-Genoa ore 20:45 DAZN
20a giornata
Domenica 11/01/2026 Fiorentina-Milan ore 15 DAZN
21a giornata
Domenica 18/01/2026 Milan-Lecce ore 20.45 DAZN
22a giornata
Domenica 25/01/2026 Roma-Milan ore 20.45 DAZN
