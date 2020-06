L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta questa mattina i punti fermi da cui ripartirà Ralf Rangnick: oltre a Gigio Donnarumma in porta, altri profili perfetti per il tedesco sono Hernandez, capitan Romagnoli, Bennacer e Calhanoglu. Il turco, in particolare, avrebbe già ricevuto nei mesi scorsi una chiamata dal futuro tecnico milanista.