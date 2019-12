Milan, ecco il programma dei prossimi giorni di Ibra

L'edizione odierna di Tuttosport riporta questa mattina il programma dei prossimi giorni di Zlatan Ibrahimovic, che al momento si trova ancora a Los Angeles con la famiglia: lo svedese sbarcherà in Italia tra la sera del primo dell’anno e il 2 gennaio, giorno in cui il giocatore sarà impegnato nelle visite mediche. Il primo allenamento a Milanello dovrebbe invece svolgerlo il giorno successivo, quando potrebbe anche essere presentato alla stampa. Per il match del 6 gennaio contro la Samp, Ibra dovrebbe andare in panchina.