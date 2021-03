Milan, ecco la collaborazione per favorire la fruizione del calcio a tutti i tifosi

Il Milan, con uno stato sul suo profilo Twitter ufficiale ha comunicato che prenderà parte al progetto lanciato da Cafefootball per favorire l'inclusività e garantire a tutti i tifosi l'opportunità di vivere il calcio.

We are proud to take part in the @cafefootball Week of Action: we want to continue working to foster inclusivity and guarantee all fans the opportunity to experience the spectacle of football#TotalAccess #WeRespAct pic.twitter.com/eONhHCo5v1