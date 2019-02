All'80' di Milan-Empoli, con il risultato finale ampiamente in cassaforte, mister Gattuso fa riposare Bakayoko, tra gli applausi di un San Siro tutto in piedi per lui, facendo entrare Lucas Biglia. Una specie di secondo esordio stagionale per l'argentino, che mancava sul terreno di gioco dal 28 ottobre 2018.