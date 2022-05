Milan, era dal campionato 2011-2012 che i rossoneri non raggiungevano quota 80 punti

MilanNews.it

Grazie alla vittoria in rimonta contro il Verona, il Milan è salito a quota 80 punti in classifica. Si tratta di un traguardo parziale che il Diavolo non raggiungeva da tempo: come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, l'ultima volta risale al campionato 2011-2012 quando arrivò a quota 80 punti dopo 38 partite.