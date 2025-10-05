Milan Femminile, alle 15.00 l'esordio in campionato contro il Genoa: le formazioni ufficiali

Milan Femminile, alle 15.00 l'esordio in campionato contro il Genoa: le formazioni ufficialiMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:36News
di Niccolò Crespi

E' matchday anche per il Milan Femminile. Inizia oggi il campionato di Serie A Women per le rossonere allenate, per la seconda stagione consecutiva, da Suzanne Bakker. Dopo la novità della Women's Cup (vinta dalla Juventus), la stagione entra nel vivo con la 1ª giornata di campionato, che vedrà le rossonere impegnate contro il Genoa, neopromossa dalla Serie B. Tanta voglia di fare bene a partire dal calcio d'inizio, in programma alle 15.00 di questo pomeriggio. Di seguito le formazioni ufficiali:

GENOA:  Forcinella, Lipman, Sondergaard, Cinotti, Di Criscito, Curraj, Acuti, Hilaj, Vigliucci, Monterubbiano, Massa. A disp: Marchetti, Korenciova, Bettalli, Abate, Cuschieri, Bahr, Ferrara, Giles, Bargi, Giacobbo, Mele, Lucafò. All: Mancini

MILAN FEMMINILE (4-3-3): Giuliani; Koivisto, Piga, De Sanders, Soffia; Arrigoni, Cernoia, Cesarini; Renzotti, Ijeh, Dompig. A disp: Estevez, Tornaghi, Kyvag, Van Dooren, Mascariello, Park, Kejzer, Appiah, Dondolato. All: Bakker.

Arbitro: Sig. Bianchi ( D'ambrosio Giordano-Cufari)