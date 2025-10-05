Milan Femminile, alle 15.00 l'esordio in campionato contro il Genoa: le formazioni ufficiali
E' matchday anche per il Milan Femminile. Inizia oggi il campionato di Serie A Women per le rossonere allenate, per la seconda stagione consecutiva, da Suzanne Bakker. Dopo la novità della Women's Cup (vinta dalla Juventus), la stagione entra nel vivo con la 1ª giornata di campionato, che vedrà le rossonere impegnate contro il Genoa, neopromossa dalla Serie B. Tanta voglia di fare bene a partire dal calcio d'inizio, in programma alle 15.00 di questo pomeriggio. Di seguito le formazioni ufficiali:
GENOA: Forcinella, Lipman, Sondergaard, Cinotti, Di Criscito, Curraj, Acuti, Hilaj, Vigliucci, Monterubbiano, Massa. A disp: Marchetti, Korenciova, Bettalli, Abate, Cuschieri, Bahr, Ferrara, Giles, Bargi, Giacobbo, Mele, Lucafò. All: Mancini
MILAN FEMMINILE (4-3-3): Giuliani; Koivisto, Piga, De Sanders, Soffia; Arrigoni, Cernoia, Cesarini; Renzotti, Ijeh, Dompig. A disp: Estevez, Tornaghi, Kyvag, Van Dooren, Mascariello, Park, Kejzer, Appiah, Dondolato. All: Bakker.
Arbitro: Sig. Bianchi ( D'ambrosio Giordano-Cufari)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan