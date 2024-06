Milan Femminile, Giuliani: "Spagna e Germania favorite, sarà un Europeo divertente"

vedi letture

Intervenuta ai microfoni di Sky Sport, la rossonera Laura Giuliani ha parlato così in merito alle partite delle Azzurre, che dovranno infatti giocare le ultime due gare (contro Paesi Bassi e Finlandia) per raggiungere la qualificazione diretta a Euro 2025. Queste le interessanti parole del portiere del Milan Femminile:

Sulla gara contro la Norvegia: "Purtroppo contro la Norvegia non siamo riuscite a portare via i punti che ci servivano e adesso le prossime partite saranno fondamentali".

Sulla Nazionale Maschile: "Europeo? Chi vince? Non ne ho idea, quest’anno la scelta è molto difficile, ci sono molte squadre che lotteranno per arrivare in fondo. Come al solito, direi la Spagna e la Germania, poi l’Inghilterra come outsider e la Francia che davanti ha un signor fenomeno. Poi dico Croazia, sempre molto complicata da affrontare, una squadra tosta anche per l’Italia che la dovrà affrontare nel girone. Mi aspetto un Europeo divertente. L’Italia è una squadra giovane che dovrà dimostrare il suo valore, con la pressione di essere i campioni d’Europa in carica. Riconfermarsi è sempre difficile, ma vedo una squadra omogenea, con tanti cambi per ogni ruolo che può far bene se gioca di squadra: la nostra forza non sta nel singolo, dovranno rimanere compatti e andare tutti nella stessa direzione. In porta poi c’è Donnarumma".