Milan Femminile, la gioia social della Salvatori Rinaldi

Deborah Salvatori Rinaldi ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di foto scattate ieri, in occasione del primo derby di Milano nella storia della Serie A femminile, partita nella quale ha anche trovato il gol. Alle fotografie accompagna la descrizione "Vincere il derby e segnare sotto la curva...non ve lo so spiegà! Grazie a tutti i tifosi! Non lo dimenticheremo mai!"