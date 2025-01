Milan Femminile, la Top 11 della 14^ giornata: presente anche una rossonera

vedi letture

È l’Inter, che ha battuto la Roma nel big match di ieri sera conquistando il secondo posto in solitaria dietro la Juventus, a dominare la Top11 della 14ª giornata di Serie A Femminile. La squadra nerazzurra viene premiata con ben due centrali di difesa – Milinkovic e Ivana Andres –, la centrocampista Magull e l’attaccante Annamaria Serturini, autrice del gol decisivo nel 2-1 finale contro le capitoline. A seguire c’è il Como Women capace di battere la Fiorentina e candidarsi in maniera forte per la Poule Scudetto: Gilardi fra i pali, Rizzon in difesa e Alex Kerr, autrice della doppietta decisiva, in attacco le tre lariane presenti.

A completare l’undici troviamo poi le juventine Bennison e Schatzer a centrocampo dove completa il reparto Philtjens del Sassuolo, mentre al centro dell’attacco c’è la milanista Ijeh protagonista nella goleada contro la Sampdoria.

Questa la formazione migliore di giornata schierata con il 3-4-3: Gilardi (Como Women); Rizzon (Como Women), Milinkovic (Inter), Andres (Inter); Bennison (Juventus), Magull (Inter), Schatzer (Juventus), Philtjens (Sassuolo); Kerr (Como Women), Ijeh (Milan), Serturini (Inter)