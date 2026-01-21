Milan Femminile, pareggio in Coppa Italia contro la Fiorentina

Rimane in bilico la qualificazione nella Coppa Italia Women 2025/26 dopo che nell'andata dei Quarti, a Solbiate Arno, Milan e Fiorentina hanno pareggiato 1-1. Una gara densa, che prima ha premiato l'inizio brillante della viola e poi ha ricompensato la reazione delle rossonere. Dal gol di Woldvik al 10' a quello di Arrigoni al 73', un pari sostanzialmente corretto che non scopre ancora le carte ma non dispiace a nessuno. La squadra di Coach Bakker non ha cominciato bene, soffrendo, aumentando parecchio il rendimento alla distanza e giocando una ripresa volenterosa.

Arrigoni determinante, Piga è stata attenta, Grimshaw ha giocato col cuore e Kyvåg non ha mai smesso di correre; da sottolineare e apprezzare anche l'apporto dalla panchina. È il secondo pareggio di fila dopo quello nello scorso weekend alla ripresa del campionato, ma la prestazione è stata diversa e migliore rispetto a quella opaca di Parma. Il ritorno in coppa è in programma giovedì prossimo alle 18.00 al Viola Park, da preparare e affrontare credendoci fortemente, invece domenica 25 gennaio alle 12.30 le rossonere ospiteranno la Ternana nell'11ª giornata della Serie A Women.