Milan Femminile, sabato alle 19 il match casalingo contro la Juventus: in corso la vendita i biglietti

La Serie A Femminile eBay 2023/24 torna al PUMA House of Football: dopo la vittoria esterna contro il Napoli, le rossonere cercano continuità in casa contro un'avversaria di altissimo livello. Sabato 7 ottobre alle 19.00 si gioca infatti Milan-Juventus, sfida di altissima classifica. Dopo due giornate, tre punti in classifica per le rossonere e sei per le bianconere lo snodo risulta già importante, anche per rompere il ghiaccio tra le mura amiche.

È aperta la vendita dei biglietti di Milan-Juventus al prezzo di 12€, prezzo ridotto a 7€ per gli Under 12. I tagliandi sono disponibili sul circuito Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l'opzione "Trova rivenditore", è possibile filtrare per regione e provincia così da trovare i punti fisici della zona più vicini. Non sarà possibile acquistare i biglietti direttamente al Centro Sportivo.

MILAN-JUVENTUS

SABATO 7 OTTOBRE ORE 19.00

PUMA HOUSE OF FOOTBALL - CENTRO SPORTIVO P. VISMARA

BIGLIETTI: 12€