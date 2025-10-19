Milan-Fiorentina, nel pre partita Pulisic sarà premiato come MVP di settembre della Serie A

Nei giorni scorsi la Lega Serie A ha eletto Christian Pulisic come miglior giocatore del mese di settembre. Sette partite giocate tra campionato e Coppa Italia, con 6 gol e 2 assist all'attivo.

Lo statunitense stasera non sarà a disposizione per il problema al flessore destro, ma prima dell'inizio di Milan-Fiorentina verrà premiato come MVP di settembre della Serie A.