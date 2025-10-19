Serie A, la classifica aggiornata: il Bologna aggancia il Milan, Genoa ultimo
Due le partite delle 15 di questa domenica 19 ottobre valida per il settimo turno del campionato di Serie A Enilive. Il risultato più rilevante è senza dubbio la vittoria del Bologna per 2-0 sul Cagliari, in trasferta, che proietta momentaneamente la squadra di mister Vincenzo Italiano al quarto posto insieme al Milan, a quota 13 punti. Pareggio poco utile per Genoa e Parma: lo 0-0 condanna il Grifone all'ultima piazza, insieme al Pisa e momentaneamente alla Fiorentina (tutte a quota 3 punti), per il Parma il doppio dei punti ma sempre zone molto calde.
CLASSIFICA:
Inter 15
Napoli 15
Roma 15
Milan 13*
Bologna 13
Como 12
Juventus 12
Atalanta 10*
Sassuolo 10
Cremonese 9*
Cagliari 8
Udinese 8*
Torino 8
Lazio 7*
Lecce 6
Parma 6
Hellas Verona 4
Fiorentina 3*
Pisa 3
Genoa 3
*una partita in meno
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan